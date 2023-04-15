Що робити з церковними свічками, принесеними після освячення великоднього кошика: основні правила

Здавна українці на Великдень відвідують храми, аби освятити паски та крашанки. Заведено купувати у церкві освячені свічки й приносити їх додому. Вже вдома церковні свічки запалювалися перед іконами.

Великоднє горіння свічки набувало свого особливого сенсу. У християнстві заведено вважати, що на від Великодня до свята Вознесіння Христос невидимо перебуває на землі та його дух завітає до тих осель, де світиться запалена свічка.

Свічка – ще й символ молитви. Нею очищають приміщення від злих духів – придбану у храмі свічку запалюють, беруть у праву руку й "обкурюють" її вогнем будинок, читаючи "Отче наш". Особливу увагу приділяють кутам в кімнатах – їх запаленою свічкою "хрестять" зліва направо. Вважається, якщо свічка у якійсь частині будинку почала коптіти, то варто зупинитися й тричі прочитати "Отче наш".

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Великодні свічки вважаються чи не найсильнішим знаряддям від сил зла. Особливо якщо вона принесена з церкви вже підпаленою.

Якщо у вас залишилися пасхальні свічки після церемонії освячення, і ви не знаєте, що з ними робити, краще дати їм вигоріти вдома до кінця. Стежте при цьому, аби вона не підпалила те, у що встромлена.

Якщо ви купили на Великдень свічки у церкві з запасом, то варто зберігати їх біля ікон.

Їх використовують у таких випадках:

Якщо життя почало раптово погіршуватися, виникли проблеми зі здоров'ям, треба запалити свічку біля ікон та прочитати молитву "за здравіє".

Якщо проблеми у сім'ї та невдача у справах – потрібно прибрати у будинку, провітрити його, самому помитися й кілька днів постувати. Тоді взяти великодню свічку (куплену у храмі на Пасху), підпалити її та обійти з нею будинок зліва направо. Кути треба "хрестити" – зі свічкою в руках виконати рухи, наче свічкою ви хрестите стіни. Вікна та дверні пройми треба хрестити тричі. Під час такої хресної ходи читають Отче наш. А ще – обов'язково підносять свічки до дзеркал, й ліжок. Обійшовши весь будинок, залишають свічку догоряти.

За давніми віруваннями, дути на свічку, щоб її загасити, не можна. Роблять це руками. Але краще дочекатися, доки вона сама догорить.

Важливо! Такі свічки не можна використовувати для ворожіння чи чорної магії.

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