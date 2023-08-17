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Що робити з водою для поливу, щоб вона не цвіла

Ігор Романько

За яких умов тримати воду для поливу, щоб вона не цвіла

Дачники добре розуміють, що для досягнення багатого врожаю потрібно не лише правильно висадити та підгодувати рослини, але й належним чином поливати їх протягом всього сезону. Ідеальною для поливу вважається тепла та відстояна вода. Саме тому багато дачників встановлюють великі бочки на своїх ділянках.

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Але сонячні промені, прогріваючи воду, можуть сприяти розмноженню різних мікроорганізмів, і стінки ємності починають покриватися зеленим нальотом, пише Телеграф.

Як позбутися від зеленого нальоту у водній бочці

Для зберігання води для поливу не рекомендується використовувати світлі ємності. Якщо ваша бочка білого кольору, краще її перефарбувати у темніший відтінок.

  1. Важливо накривати баки та бочки з водою кришкою. Це обмежить доступ повітря та прямих сонячних променів. Якщо кришка не прилягає щільно, можна під неї покласти поліетилен.
  2. Щоб запобігти росту зелених відкладень, можна помістити у бочку водяні рослини, які часто використовують для акваріумів. Роголисник, який можна придбати у зоомагазинах або на пташиних ринках, буде чудовим варіантом.
  3. Ще одним способом боротьби з ростом зелені є додавання кількох кристалів марганцієвої кислоти до води у бочці. Проте слід бути дуже обережним і не переборщити з цим засобом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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