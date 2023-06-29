Що робити зі свіжими огірками перед вживанням, щоб вони були більш хрусткими та смачними

Влітку, коли в нашому раціоні переважають свіжі овочі, особливо популярними є огірки. Їх споживаємо з великим задоволенням в спекотну погоду, і це не дивно, оскільки вони на 95% складаються з води і добре залишають спрагу. Крім того, огірки багаті вітамінами, мікро- і макроелементами. Але найсмачніші огірки – це хрусткі огірочки, які, на жаль, не всім плодам властиві.

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Сьогодні ми розкриємо секрет, яким користуються шеф-кухарі в ресторанах, щоб зробити куплені огірки надзвичайно хрусткими та смачними.

Щоб покращити смакові якості цих плодів, достатньо просто натерти їх сіллю перед споживанням. Цей простий і недорогий кухонний прийом зробить огірки надзвичайно хрусткими.

Натираючи огірки сіллю перед їжею або включенням їх до салатів, ми отримуємо додаткові переваги:

Видаляємо надлишок вологи з плодів. Сіль ефективно витягує зайву рідину з огірків. Це дозволяє не лише збільшити хрускіт огірка, але й поліпшити його структуру. Огірок стає менш водянистим і більш щільним; Зберігаємо свіжість овочів. Сіль відмінно консервує продукти. Огірки, оброблені цим способом, довго зберігають свій привабливий зовнішній вигляд, не зморщуються та не втрачають свій смак. Вони залишаються такими ж свіжими, як щойно зірвані з грядки; Уповільнюємо процеси розкладання та псування, що ведуть до швидкого псування овочів. Навіть якщо ви плануєте зберігати огірки у холодильнику, варто все одно натерти їх сіллю, щоб продовжити їхнє "життя"; Поліпшуємо смак огірків. Огірки містять речовину під назвою кукурбітацин, яка може призводити до гіркоти в плодах. Сіль допомагає вирішити цю проблему. Перед тим, як насолодитися огірком, відріжте його край разом із плодоніжкою та натріть зріз сіллю до появи піни. Це свідчить про розклад кукурбітацину.

Розріжте огірок на півкулі (поздовжньо), посипте зрізи сіллю та потріть половинки одна об одну. Для більш глибокого проникнення солі в м'якоту огірка, варто зробити кілька надрізів.

Таким чином, простий лайфхак з використанням солі дозволить значно поліпшити смак огірків і продовжити їх свіжість на тривалий час.

Раніше ми писали про рецепт освіжаючого салату з огірка в азійському стилі – це справжня знахідка для спекотних літніх днів.

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