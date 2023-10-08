Що робити зі вчорашніми макаронами, щоб не викидати їх: простий рецепт

Як підігріти старі макарони зі спеціями та плавленим сиром

Усі ми час від часу зустрічалися з ситуацією, коли залишалися учорашні макарони, і виникало бажання їх якось використати, щоб не викидати їх. Виявляється, є чудовий спосіб перетворити залишки макаронів на смачну страву.

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Рецептом ділиться Рівненська макаронна фабрика на своїй сторінці 4 жовтня. Цей кулінарний лайфхак допоможе вам використовувати учорашні макарони, перетворюючи їх на апетитну страву. Ось як це зробити:

Інгредієнти:

Вершкове масло

Томатна паста

Плавлений сир (порізаний на кубики)

Спеції за вашим смаком

Учорашні макарони

Приготування:

Розігрійте сковороду та додайте вершкове масло. Додайте томатну пасту до розігрітого вершкового масла. Далі додайте порізаний кубиками плавлений сир. Після того, як сир розплавиться і змішається з томатною пастою та вершковим маслом, приправте отриманий соус улюбленими спеціями за вашим смаком. Додайте учорашні макарони до цього смачного соусу та обсмажте їх декілька хвилин до опалого кольору та гарного аромату.

Радимо також звернути увагу на рецепт гарбузової запіканки з фаршем та рисом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!