Що додати в деруни, щоб вони не темніли та були пухкими: всього два інгредієнти
Картопляні оладки дуже популярна серед українців страва. Кожен готує їх за власним рецептом.
UAPortal пропонує вам дізнатися, що покласти до тіста, аби деруни не темніли. Також – який інгредієнт зробить картопляники пухкими.
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Щоб деруни не темніли, до тіста варто додати або сироватку, або сметану. А для пухкості – додайте крохмаль.
Також можна спробувати до натертої картоплі додати трохи гарячого молока, а ще – натерту цибулину. Дехто використовує у цих цілях трохи соку лимона.
Кілька секретів "пишності дерунів":
- Кухарі радять після натирання картоплі смажити деруни одразу, а картоплю для їх приготування обирати тверду без потемнілих чи позеленілих плям. До речі, чим більше у ній крохмалю, тим картопляники будуть пишнішими.
- Ще пухкими вони будуть, якщо картоплю не натирати, а подрібнити на м'ясорубці, чи взагалі блендером.
- Якщо ж додати до суміші, що ви приготували для картопляників 1-2 столові ложки крохмалю, то вони будуть схожими на оладки.
- Борошно для дерунів потрібно просівати – для тіста достатньо 2-3 столові ложки борошна, щоб вони не були "резиновими".
- Смажити деруни необхідно на добре розігрітій чавунній сковорідці.
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