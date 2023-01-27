Що додати в молоко, щоб воно не скисло: 7 секретних інгредієнтів

Що додати в молоко, щоб воно не скисло

Скисання молока – це процес, тісно пов'язаний з життєдіяльністю бактерій, як правило, молочнокислих (не дарма вони отримали таку назву). Причому він буває як контрольованим, і випадковим. У першому випадку в пастеризоване – очищене від патогенної мікрофлори – молоко навмисно додають "породисті" мікроорганізми. У другому випадку до молока потрапляють "дикі" бактерії, які живуть у зовнішньому середовищі. Оскільки молоко – білковий, а отже, поживний продукт, бактерії відразу ж починають активно розмножуватися. Особливо активно – у теплі, а ось у холодильнику вони почуваються менш комфортно, тому розмноження йде повільніше.

Проте що робити, якщо ви купили більше молока, ніж потрібно або знаєте, що найближчим часом не встигнете його випити? Тут не допомогу прийдуть лайфхаки наших бабусь, за допомогою яких молоко на довше залишиться свіжим. Сьогодні UAportal зібрав 7 основних порад, які стануть вам у нагоді.

Запобігти швидкому скисанню молока допоможе стерилізація, тобто. кип'ятіння. Оброблене таким чином молоко може залишатись свіжим до тижня.

Ще довше зберігатиметься молоко, в яке перед кип'ятінням додали невелику кількість цукру.

Дрібка солі , додана в молоко при кип'ятінні, також захистить його від скисання.

, додана в молоко при кип'ятінні, також захистить його від скисання. Запобігти скисанню молока допоможуть листя хрону , додані в ємність з молоком.

, додані в ємність з молоком. Той самий ефект зробить кілька листків м'яти поміщених у тару з молоком.

поміщених у тару з молоком. Якщо ви хочете, щоб молоко довго не псувалося, при кип'ятінні можна додати до нього невелику кількість соди .

. Для того, щоб молоко довше залишалося свіжим, краще зберігати його в скляній або фарфоровій ємності.

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