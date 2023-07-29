Що додати в шампунь, аби прискорити ріст волосся: вибір вас здивує

Кожна жінка хоче, аби її волосся було здоровим, міцним і блискучим. Тому дівчата починають шукати різні засоби догляду, які зможуть надати волоссю додаткову красу та здоров'я. Останнім часом стає все популярнішим тренд – додавання природних компонентів до звичайного шампуню.

UAportal розповість, що можна додати до шампуню, аби волосся стало здоровішим та почало швидше рости.

Один із ключових інгредієнтів – морська сіль. Якщо раніше її використовували в основному для кулінарних потреб, то тепер вона стала популярним компонентом для догляду за волоссям. Морська сіль при регулярному використанні може запобігти появі лупи та відрегулювати виділення шкірного сала. Вона повністю безпечна для використання і дозволяє допомогти волоссю стати більш здоровим та доглянутим. До того ж вона може прискорити його зростання,

Ще один несподіваний, але дуже ефективний інгредієнт – активоване вугілля. Вугілля вміло очищає шкіру голови, особливо корисне для жінок із підвищеною жирністю волосся. Активоване вугілля може поліпшити загальний стан і здоров'я волосся.

Читайте також: 5 порад для живлення шкіри голови восени, якщо волосся почало активно випадати

Ефірні олії – природна добавка, яка є корисною для волосся. Кілька крапель будь-якої ефірної олії надасть волоссю приємного аромату, блиску та здорового вигляду. Деякі ефірні олії мають також антибактеріальні властивості, що мають додаткову користь для шкіри голови.

Також до шампуню можна додавати невелику кількість жирних масел, особливо арганової та кокосової олії. Ці масла допоможуть ще більше зволожити ваше волосся. Своєю чергою це зробить їх більш здоровими і м'якими на дотик.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про процедуру хелатування волосся, також відому як хелатне миття. За допомогою цієї процедури можна ідеально очистити волосся за рахунок спеціальних хелатуючих агентів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!