Що категорично не можна пилососити під час прибирання квартири

Що не можна забирати пилососом, щоб йому не нашкодити

Пилосмок є незамінним помічником під час прибирання в будинку, але не всі знають, що деякі забруднення можуть серйозно пошкодити його роботу.

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Ось список речей, які не рекомендується збирати за допомогою пилотяга.

Рідини, липкі предмети, волога їжа. Використання пилотяга для збирання рідин може бути небезпечним, оскільки цей прилад використовує електрику. Краще використовувати ганчірку або паперовий рушник для збирання рідин. Також варто уникати використання пилотяга для всмоктування вологої їжі для тварин;

Велика кількість волосся. Волосся може намотатися на валик пилотяга і перешкоджати його роботі. Воно також може блокувати пиловий фільтр та знизити потужність всмоктування. Малу кількість волосся можна збирати за допомогою пилотяга, але краще використовувати віник для цієї мети;

Волосся може намотатися на валик пилотяга і перешкоджати його роботі. Воно також може блокувати пиловий фільтр та знизити потужність всмоктування. Малу кількість волосся можна збирати за допомогою пилотяга, але краще використовувати віник для цієї мети; Скло. Уламки скла можуть пошкодити шланг пилотяга або проткнути вакуумний мішок. Краще збирати розбите скло за допомогою спеціальних лайфхаків, щоб уникнути поранень;

Будівельний пил та борошно. Дрібний пил, такий як будівельний пил або борошно, може швидко засмітити фільтри пилососа і зменшити його ефективність під час наступного прибирання;

Дрібний пил, такий як будівельний пил або борошно, може швидко засмітити фільтри пилососа і зменшити його ефективність під час наступного прибирання; Кава. Зерна або мелена кава, які потрапляють в мішок для сміття, можуть вбирати вологу, що може призвести до утворення цвілі. Крім того, кавові крупинки або частинки ґрунту з-під вазонів можуть засмітити фільтр та вивести мотор із ладу.

Раніше ми писали про один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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