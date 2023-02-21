Як позбутись неприємного запаху після прибирання килимів пилососом: простий лайфхак

З часом у пилососа з'являється неприємний запах, а після прибирання чисті від пилу килими починають пахнути гірше, ніж до цього. Розв'язувати цю проблему допоможе мелена кориця.

Причиною поганого запаху з пилососа можуть бути переповнений пилозбірник, забитий фільтр, засмічення в шлангу або несправність деталей. Тому спершу слід визначити причину та усунути її. Для цього пилосос слід розібрати та ретельно почистити.

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Однак, якщо неприємний запах залишається навіть після чищення всіх деталей пилососа, то справа у смітті, яке збирається в всередині мішка. Там розмножуються бактерії, які й створюють неприємний запах.

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Кориця допоможе замаскувати сморід, освіжити будинок після прибирання та надати приміщенням приємного пряного аромату. Для цього десь за пів години до прибирання, килими треба посипати цією меленою корицею вигляді, і тільки потім пропилососити підлогу. Спеція нейтралізуватиме неприємний запах у пилососі та не дозволить йому поширюватися по кімнаті.

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