Как избавиться от неприятного запаха после уборки ковров пылесосом: простой лайфхак

Со временем у пылесоса появляется неприятный запах, а после уборки чистые от пыли ковры начинают пахнуть хуже, чем прежде. Решить эту проблему поможет молотая корица.

Причиной плохого запаха из пылесоса могут быть переполненный пылесборник, забитый фильтр, засор в шланге или неисправность деталей. Поэтому сначала следует определить причину и устранить ее. Для этого пылесос следует разобрать и тщательно очистить.

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Однако, если неприятный запах остается даже после чистки всех деталей пылесоса, то дело в мусоре, собираемом внутри мешка. Там размножаются бактерии, которые создают неприятный запах.

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Корица поможет замаскировать вонь, освежить дом после уборки и придать помещениям приятный пряный аромат. Для этого где-то за пол часа до уборки, ковры надо посыпать этой молотой корицей виде, и только потом пропылесосить пол. Специя будет нейтрализовать неприятный запах пылесоса и не позволит ему распространяться по комнате.

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