Що категорично заборонено робити, якщо померла близька людина

Що не можна людина, якщо померла близька людина - народні прикмети

Існує безліч прикмет та заборон щодо того, як діяти та що робити після смерті близької людини. Це треба знати обов'язково та виконувати попри горе.

Смерть людини – велика втрата й печаль для родичів, друзів та й загалом оточення цієї особи. Проте вірити чи ні у ці заборони, кожен сам для себе вирішує.

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Що не можна робити, коли померла людина

1. Заборонено тримати всі вікна, двері та ворота відчиненими. Їх необхідно відчинити, інакше душа покійника може заблукати та не вийде з оселі.

2. Не можна тримати дзеркала відкритими. Важливо їх завісити по всьому дому, навіть найменші, оскільки душа померлого може потрапити у пастку через відкритий портал в інший світ.

3. Не можна залишати покійника на самоті. Душа померлого повинна чути псалми та молитви.

4. Родичам покійника не можна дивитися у дзеркала, оскільки це накличе ще одну біду. Тому краще оминайте цей предмет.

5. Не можна спати в одній кімнаті з покійником, оскільки його душа може забрати людину, яка спить поруч.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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