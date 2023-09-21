Що можна зробити з каштанами: корисні властивості осінніх плодів

Прийшла золота пора року – осінь. Під час прогулянок у парку ми все частіше помічаємо під ногами плоди каштана. Це нагадує нам про ті часи, коли ми виготовляли із них різноманітні ручні роботи в дитинстві. Плід каштана легко котиться під ногою, і ми пам'ятаємо ці приємні спогади. Але, можливо, ви не знали, що ці каштани мають лікувальні властивості.

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Каштан має численні корисні властивості, пише сайт labcentr.kr. Він допомагає знижувати набряклість, бореться з внутрішніми і зовнішніми запаленнями, виводить шкідливі речовини, такі як токсини, солі і радіонукліди. Каштан поліпшує функціонування травного тракту, допомагає знижувати рівень холестерину, розріджує кров, розширює судини, покращує антитромбін, нормалізує роботу серця і запобігає утворенню тромбів.

Основні корисні речовини каштана знаходяться в листах. Відвари з листя каштана використовуються як засіб для загоєння ран, зупинення кровотечі і захисту від опіків. Свіжі каштани надзвичайно корисні при варикозному розширенні вен і серцево-судинних захворюваннях. Плоди і кора також використовуються для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Відвар з каштана можна вживати як засіб ззовні і всередину організму. Також, він може бути використаний для лікування запалень на шкірі, таких як фурункули. Але потрібно пам'ятати, що зловживання каштаном або неправильне вживання може викликати певні шкідливі наслідки, від запору до діареї, і навіть алергічні реакції.

Каштан також багатий вітамінами і мікроелементами, які корисно впливають на організм. Екстракт каштана використовується у виробництві косметичних засобів, таких як креми для обличчя, шампуні для волосся, засоби для догляду за шкірою рук і ніг, піни для ванн і антицелюлітні засоби. Каштан нейтралізує дію ультрафіолетових променів і використовується в сонцезахисних засобах. Масло каштана використовується для догляду за сухою і в'янучою шкірою, а крем для ніг з каштаном допомагає знімати набряки і втому, а також профілактику варикозу. Засоби, які містять каштан, розгладжують і освіжають шкіру, позбавляють від невеликих зморшок. Шампуні з каштаном поліпшують структуру волосся, роблять їх сильними і здоровими. Лосьйони для тіла з каштаном покращують кровообіг в шкірі, тонізують її, надають гладкості і еластичності, а також допомагають зменшити "апельсинову шкірку". Піни для ванн із каштаном ніжно доглядають за шкірою.

Значну роль в історії відіграв каштан і як харчовий продукт. У минулому плоди каштана врятували багатьох від голоду, як мирних мешканців, так і військовослужбовців під час війни. У часи Олександра Македонського були засаджені багато каштанових гаїв, завдяки яким воїни мали достатньо їжі.

Сьогодні каштани залишаються популярними деревами. Декоративні види каштанів із привабливими кронами використовуються для ландшафтного озеленення вулиць, парків і садів. Проте слід пам'ятати, що плоди каштана потрібно регулярно прибирати з тротуарів і доріжок, щоб уникнути травм. Також важливо пам'ятати, що вживати можна лише горішки їстівного каштана, оскільки плоди інших видів цієї рослини непридатні для споживання.

Тепер, подорожуючи парком, ви можете оцінити ці корисні дари природи осені та використовувати їх для підтримки свого здоров'я, але не забувайте консультуватися із лікарем перед застосуванням каштанових продуктів. Бережіть себе!

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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