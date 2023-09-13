Навіщо класти каштани під час прання одягу: німецький лайфхак

Побутова техніка завжди була невід'ємною частиною нашого побуту, полегшуючи життя домогосподаркам. Але існують кілька цікавих прийомів, які можуть зробити користування нею ще зручнішим. Один із таких лайфхаків полягає у використанні пральної машини у режимі "сушіння" разом із кількома кубиками льоду. Він допомагає уникнути необхідності прасувати речі, залишаючи їх трохи зім'ятими.

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А відомий ресурс pixelinform.com поділився цікавими порадами, наведеними німецькими господинями, які використовують звичайні каштани під час прання. Зазначається, що каштани містять речовини, відомі як сапоніни, які мають подібні властивості до мила. Це означає, що каштани можуть допомогти видалити жирні та брудні плями з одягу, навіть при пранні делікатних речей, не завдаючи шкоди тканині та фарбі.

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Для використання каштанів у пранні рекомендується взяти серцевини 4-5 свіжих каштанів, залити їх водою та залишити на кілька годин для того, щоб на поверхні води з'явилася біла піна. Потім цей настій потрібно процідити і додати до відділення для рідких миючих засобів пральної машини. За бажанням також можна додати 1 чайну ложку соди чи оцту для підсилення ефективності прання. Цей спосіб дозволяє зробити прання більш ефективним і при цьому береже вашу одяг та тканину від зайвого зносу.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки прального порошку потрібно сипати в пральну машинку.

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