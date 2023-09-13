Зачем класть каштаны во время стирки одежды: немецкий лайфхак

Бытовая техника всегда была неотъемлемой частью нашего быта, облегчая жизнь домохозяйкам. Но есть несколько увлекательных приемов, которые могут сделать использование ею еще удобнее. Один из таких лайфхаков заключается в использовании стиральной машины в режиме сушки вместе с несколькими кубиками льда. Он помогает избежать необходимости гладить вещи, оставляя их немного скомканными.

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А известный ресурс pixelinform.com поделился интересными советами, приведенными немецкими хозяйками, использующими обычные каштаны во время стирки. Отмечается, что каштаны содержат вещества, известные как сапонины, обладающие подобными свойствами мыла. Это означает, что каштаны могут помочь удалить жирные и грязные пятна из одежды, даже при стирке деликатных вещей, не причиняя вреда ткани и краске.

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Для использования каштанов в стирке рекомендуется взять сердцевины 4-5 свежих каштанов, залить их водой и оставить на несколько часов, чтобы на поверхности воды появилась белая пена. Затем этот настой нужно процедить и добавить в отделение для жидких моющих средств стиральной машины. По желанию можно добавить 1 чайную ложку соды или уксуса для усиления эффективности стирки. Этот способ позволяет сделать стирку более эффективной и при этом бережет вашу одежду и ткань от излишнего износа.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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