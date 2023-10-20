Що не можна робити на Гелловін: прикмети та забобони

У багатьох країнах світу 31 жовтня відзначають Гелловін або День всіх святих, коли, як вважають, межі між світом живих і мертвих стираються.

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За легендами, у ніч проти 31 жовтня друїди об'єднувалися навколо вогнища, де приносили жертви, спрямовані на задобрення злих духів. Кельти вірили, що в цю ніч душі померлих повертаються із потойбічного світу. Щоб не потрапити під їхню дію, люди виносили їжу за межі своїх домівок.

Сучасний Гелловін асоціюється із костюмами і розвагами, але багато людей все ще вірять у містичні прикмети цього свята.

Однією з традицій Хеловіна є переодягання в жахливі костюми для відлякування злих духів. Чим страшніший костюм, тим ефективніше. За старовинними переказами, якщо ви носите одяг навиворіт та прогулюєтеся задом наперед, це може допомогти вам зустріти справжнього чорта чи відьму.

Один із основних атрибутів свята – світильник Джека, який зазвичай виготовляється з гарбуза з вирізаним обличчям і свічкою всередині. Такі ліхтарики на вікнах відлякують злих духів, оскільки вважається, що нечисть боїться запаху гарбуза і вогню. Важливо не лише поставити гарбуз на вікно, але й слідкувати за свічкою всередині. Якщо свічка вгасає, це може означати, що злих духів поруч. Якщо свічка впаде – це може бути спробою злих духів погасити вогонь вдома. Щоб захистити свій будинок, деякі проводять обряд обходження будинку тричі навколо з палаючим світильником у руках.

За народними прикметами, на Гелловін не можна залишати вдома чорного кота, бо вважається, що це призведе до нещастя для всієї родини. Також цього дня вважається нещасливим видавати чорних котів за межі будинку. У деяких країнах суворо переслідують кажанів, вважаючи їх слугами диявола і виганяючи їх із горищ. Якщо сова сидить на даху у Хеловін, вважається, що вона може передбачити небіжчика.

Важливо також бути обережними із павуками, бо, за прикметами, їх поява вночі може бути передвістком неприємностей або попередженням від померлого родича.

Вважається, що на Гелловін сни стають особливими. Так, сни про воду, скло чи каміння приносять удачу, тоді як сни про дощ, ураган або квіти можуть бути передвістниками негараздів.

На це свято духи стають дуже активними, тож деякі дівчата намагаються вгадати своє майбутнє. Для ворожіння на судженого можна взяти червоне яблуко, свічку та дзеркало. Приглушіть світло в кімнаті, поставте свічку поруч і подивіться на своє відображення, їжте яблуко або розчісуйте волосся. Говорять, що суджений з'явиться у відображенні, наче стоїть за вашою спиною. Якщо свічка раптом впаде, це може бути ознакою присутності злих духів, і ворожіння краще припинити.

Нагадаємо, у травні 2023 року Священний Синод та Архиєрейський Собор УПЦ вирішив, що Українська Православна Церква перейде на Новоюліанський календар.

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