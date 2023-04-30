Що не можна класти в унітаз, щоб не нашкодити сантехніці

Що не можна класти в бачок унітазу, щоб не витрачатися на ремонт

Як підтримувати чистоту та свіжість у туалеті, не ризикуючи пошкодженням сантехніки? Існує популярний лайфхак, що полягає в поміщенні в бачок унітаза багатоцільового очищувача, який одночасно підтримує чистоту та ароматизує приміщення.

Читайте також: Як зробити саморобний дезодорант для унітаза

Проте, згідно зі словами експертів, використання цього методу може призвести до пошкодження пластикових та гумових деталей, таких як прокладки, заливний клапан та заслінка унітаза. Це, у свою чергу, може призвести до необхідності заміни деталей, що коштуватиме значну суму грошей.

Замість того, щоб використовувати багатоцільовий очищувач, експерти радять помістити в бачок унітаза місткість з рідиною для миття посуду або відбілюючим засобом.

Це також підтримуватиме чистоту унітаза та освіжатиме повітря, проте не призведе до пошкодження сантехніки. Варто пам'ятати, що підтримка санвузла в чистоті є важливим завданням, і це може забирати багато часу та зусиль, але використання правильних засобів допоможе значно полегшити процес прибирання.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз. Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!