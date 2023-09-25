Що носити вдома, щоб було зручно та гарно: стилісти назвали 4 варіанти

Домашній одяг має бути не лише стильним, але й забезпечувати комфорт і бути виготовленим з природних матеріалів, які приємні до тіла. Колір також грає важливу роль.

Про це пише Радіотрек.

Рекомендується обирати нейтральні відтінки, які не набридають. У домашньому одязі має бути зручно займатись хатніми справами та приймати гостей. Ми підібрали для вам перелік речей, які варто носити вдома.

Спортивний комплект

Світшот та джогери - ідеальний вибір. Вони дарують вам розслабленість і неймовірний комфорт, особливо у прохолодну пору року. З цим комплектом також можна комбінувати інші предмети одягу для дому, про які ми розповімо далі.

Вільна футболка

Вона дає вам відчуття вільності, не обмежує рухи і є ідеальною під час виконання побутових справ.

Трикотажна майка

Це базовий предмет гардеробу, який легко поєднується з будь-якими іншими предметами домашнього одягу і може служити як нижній шар образу.

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Оверсайз-сорочка

Оверсайз-сорочка, одягнута на футболку або майку, дозволить створити багатошаровий образ.

Сатинові штани

Хоча сатинові штани вже давно вийшли за межі спальні і стали популярними в повсякденному стилі, не варто забувати, що вони ідеально підходять і для дому. Вони легко поєднуються з будь-яким згаданим вище верхом.

Нагадаємо, ми вже писали, з чим комбінувати кросівки в образах.

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