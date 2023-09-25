Что носить дома, чтобы было удобно и красиво: стилисты назвали 4 варианта

Домашняя одежда должна быть не только стильной, но и обеспечивать комфорт и быть изготовленной из природных материалов, которые приятны для тела. Цвет также играет немаловажную роль.

Об этом пишет Радиотрек.

Рекомендуется выбирать нейтральные оттенки, которые не надоедают. В домашней одежде должно быть удобно заниматься домашними делами и принимать гостей. Мы подобрали для вас список вещей, которые следует носить дома.

Спортивный комплект

Свитшот и джогеры – идеальный выбор. Они дарят вам расслабленность и невероятный комфорт, особенно в прохладное время года. С этим комплектом можно также комбинировать другие предметы одежды для дома, о которых мы расскажем далее.

Свободная футболка

Она дает вам ощущение свободы, не ограничивает движения и идеальна во время выполнения бытовых дел.

Майка трикотажная

Это базовый предмет гардероба, который легко сочетается с любыми другими предметами домашней одежды и может служить нижним слоем образа.

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Оверсайз-рубашка

Оверсайз-рубашка, одетая на футболку или майку, позволит создать многослойный образ.

Сатиновые штаны

Хотя сатиновые штаны уже давно вышли за пределы спальни и стали популярны в повседневном стиле, не стоит забывать, что они идеально подходят и для дома. Они легко сочетаются с любым вышеупомянутым верхом.

Напомним, мы уже писали, с чем комбинировать кроссовки в образах.

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