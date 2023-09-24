Стилисты подсказали, с чем комбинировать кроссовки в осенних образах

С лета кроссовки не теряют своей актуальности и продолжают находиться в центре внимания модных трендов. Эта обувь стала настоящим классиком, который легко сочетать с разными видами одежды, включая юбки, платья, джинсы, брюки и верхнюю одежду. Итак, рассмотрим простые и стильные осенние образы с кроссовками, которые можно легко повторить.

Классические кроссовки и пальто

Поскольку осень – это время для верхней одежды, идеально сочетать классические кроссовки с разными видами пальто. Эта модная тенденция держится на пике в течение нескольких лет и не теряет своей актуальности. Кроссовки подходят к любому длинному пальто.

Цветные кроссовки и клетчатый жакет

Модный принт в ячейку возвращается этой осенью. Итак, можно выбирать клетчатые жакеты и сочетать их с разнообразными аксессуарами и яркими цветными кроссовками, чтобы придать своему повседневному образу выразительности.

Тотальный деним и кроссовки

Сентябрь 2023 ознаменовался возвращением тотального денима. Можно носить верхнюю джинсовую одежду, джинсы и джинсовую рубашку, а затем совмещать это все с белыми или черными кроссовками.

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Белая рубашка и кроссовки

Не забывайте о классической белой рубашке, которая придаст элегантности любому образу. Когда становится холодно, вы можете надеть тренч, пальто или бомбер над рубашкой. В сочетании с кроссовками ваш стиль будет идеальным.

Джинсовый комбинезон и кроссовки

Уличный обычный стиль не обходится без джинсового комбинезона. Эта одежда выглядит великолепно в осеннем образе, особенно если вы дополните ее бейсболкой, пуловером и кроссовками.

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