Що обов'язково має бути в бардачку кожного авто: поради для водіїв
Які речі потрібно обов'язково тримати в бардачку автомобіля
Багато водіїв можуть вважати, що в бардачок автомобіля потрібно збирати все, що не є необхідним для безпечної їзди на дорозі. Проте, існує кілька предметів, які обов'язково мають бути в бардачку кожного автомобіля, оскільки вони можуть допомогти в разі екстрених ситуацій на дорозі. Давайте розглянемо кожен з цих предметів детальніше.
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- Аптечка першої допомоги. Не дивлячись на те, що машина може бути у хорошому стані та ви їздите обережно, на дорозі можуть статися непередбачувані ситуації. Аптечка першої допомоги може допомогти у випадку, якщо ви чи пасажир отримаєте травму під час аварії або іншої нещасної події на дорозі;
- Кабель для зарядки телефону. У сучасних автомобілях зазвичай є USB-порти для зарядки мобільних пристроїв, але у випадку, якщо ви опинитеся у віддаленому місці без можливості зарядити телефон, кабель для зарядки може бути надзвичайно корисним;
- Скребок для скла. У холодну пору року, скребок для скла допоможе видалити лід та сніг з лобового скла та бічних дзеркал, що забезпечить безпечну їзду на дорозі;
- Вода та перекус. У разі того, якщо ви опинитеся у пробці на довгий період часу, вода та перекус можуть стати корисними для забезпечення комфортної їзди. Важливо мати пляшку води та перекуси в автомобілі в разі довгих поїздок або віддалених місць, де можливо не знайдеться місця для купівлі їжі;
- Окуляри. Сонцезахисні або антиблікові окуляри забезпечать комфортну їзду під час яскравого сонячного дня. Промені не будуть заважати бачити дорогу;
- Ліхтарик. Це особливо актуально в умовах війни, але джерело світла має завжди бути у вас під рукою;
- Мультитул. Це незамінний предмет, який може допомогти щось полагодити, або виконати якість прості роботи. Він завжди має бути під рукою на випадок непередбачуваних ситуацій;
- GPS-трекер. За допомогою невеличкого брелока з трекером ви зможете знайти своє авто на парковці або він може допомогти у разі викрадення автомобіля.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.
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