Что обязательно должно быть в бардачке каждого авто: советы для водителей

Многие водители могут считать, что в бардачок автомобиля нужно собирать все, что не необходимо для безопасной езды на дороге. Однако существует несколько предметов, которые обязательно должны быть в бардачке каждого автомобиля, поскольку они могут помочь в случае экстренных ситуаций на дороге. Давайте рассмотрим каждый из этих предметов поподробнее.

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Аптечка первой помощи. Несмотря на то, что машина может оказаться в хорошем состоянии и вы ездите осторожно, на дороге могут произойти непредсказуемые ситуации. Аптечка первой помощи может помочь в случае, если вы или пассажир получите травму во время аварии или другого несчастного случая на дороге; Кабель для зарядки телефона. В современных автомобилях обычно есть порты USB для зарядки мобильных устройств, но в случае, если вы окажетесь в удаленном месте без возможности зарядить телефон, кабель для зарядки может быть чрезвычайно полезным; Скребок для стекла. В холодное время года скребок для стекла поможет удалить лед и снег из лобового стекла и боковых зеркал, что обеспечит безопасную езду на дороге; Вода и перекус. В случае, если вы окажетесь в пробке на длительный период времени, вода и перекус могут стать полезными для обеспечения комфортной езды. Важно иметь бутылку воды и перекусы в автомобиле в случае долгих поездок или отдаленных мест, где возможно не найдется места для покупки еды; Очки. Солнцезащитные или антибликовые очки обеспечат комфортную езду в яркий солнечный день. Лучи не будут мешать видеть дорогу; Фонарик. Это особенно актуально в условиях войны, но источник света должен всегда быть у вас под рукой; Мультитул. Это незаменимый предмет, который может помочь что-нибудь починить, или выполнить качество простых работ. Он всегда должен находиться под рукой на случай непредвиденных ситуаций; GPS-трекер. С помощью небольшого брелока с трекером вы сможете найти свой автомобиль на парковке или он может помочь в случае угона автомобиля.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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