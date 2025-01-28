Що означає новий дорожній знак з лініями та півавтомобілем: роз'яснення для водіїв

У Європі з'явився новий дорожній знак, що зображує горизонтальні лінії та половину автомобіля в червоному трикутнику. Цей знак попереджає водіїв про можливі небезпеки, пов'язані з нерівностями на дорозі або зміною дорожнього покриття.

Як повідомляє видання PMG, новий знак з кодом Р-33 вперше був введений в Іспанії. Він сигналізує про потенційну небезпеку через обмежену видимість, спричинену погодними умовами (дощ, туман, сніг) або іншими факторами, такими як дим.

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Цей знак вже встановлюють на гірських дорогах Іспанії, де часто спостерігаються тумани та сильні опади, що знижують видимість. Водіям важливо бути обережними та не перевищувати дозволену швидкість, щоб мати змогу швидко реагувати на можливі небезпеки при обмеженому огляді.

Також рекомендується використовувати ближнє світло фар або денні ходові вогні для покращення видимості. Якщо є можливість, водіям варто вмикати протитуманне світло фар, яке допоможе краще орієнтуватися в умовах поганої видимості.

Нагадаємо, в Україні змінили правила зняття з обліку транспортних засобів.

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