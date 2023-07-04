Що покласти в тарілку з ягодами, щоб вони зберігались в холодильнику більше одного тижня

Свіжі ягоди – це смачний та корисний десерт, але вони часто псуються досить швидко. Щоб продовжити тривалість зберігання ягід у холодильнику до одного тижня або навіть довше, пропонуємо кілька корисних порад.

У редакції українського кулінарного сайту Shuba опубліковано поради щодо зберігання свіжих ягід, щоб вони лежали максимально тривалий час без псування. За висловами експертів, ягоди можна зберігати у холодильнику до одного тижня або навіть довше.

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Відомо, що одна з ключових умов для збереження ягід – це вологість. Ягоди мають бути сухими, оскільки надлишкова волога може спричинити їх псування. Тому, перед тим як покласти ягоди в холодильник, варто взяти тарілку та покрити її паперовим рушником. Цей рушник буде вбирати надлишкову вологу та захищати ягоди від зайвого зволоження.

"Папір здатний поглинати надлишкову вологу, що допоможе запобігти псуванню ягід. Рушник слід змінювати періодично", – додали експерти.

При зберіганні ягід у холодильнику рекомендується використовувати спеціальні контейнери або пластикові пакетики, які можуть допомогти утримувати свіжість і запобігати впливу зовнішнього повітря на ягоди. Забезпечення належної вентиляції також важливе, тому краще не заповнювати контейнери ягодами до країв, а залишити деякий простір для циркуляції повітря.

Крім того, важливо правильно розмістити ягоди у холодильнику. Зазвичай найнижча температура в холодильнику досягається на нижніх полицях, тому розташуйте ягоди у нижніх відділеннях, де температура буде стабільнішою. Уникайте розміщення ягід біля вентиляційних отворів або холодильних систем, оскільки це може спричинити пересихання.

Нагадуємо, що ягоди мають бути свіжими до моменту зберігання. Якщо ви помітили пошкоджені або перезрілі ягоди, вони повинні бути відсортовані та спожиті без затримки. Одна зіпсована ягода може вплинути на інші і прискорити процес псування.

Зберігання ягід у холодильнику може тривати довше або коротше залежно від виду ягід та їхньої свіжості на початку. Деякі сорти ягід можуть триматися довше, тоді як інші можуть швидше псуватися. Отже, варто звертати увагу на стан ягід при їхньому придбанні та обирати більш стійкі сорти для тривалого зберігання.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися свіжими ягодами тривалий час після їх придбання. Важливо пам'ятати про періодичну заміну паперового рушника для забезпечення оптимальної сухості ягід під час зберігання у холодильнику.

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