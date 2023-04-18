Що покласти у вазу зі зрізаними квітами, щоб вони простояли довше

Редакція журналу про домашній інтер'єр, дизайн і гаджети Livingetc, зібрала добірку порад про те, як продовжити життя зрізаних квітів у вазі з водою. Лайфхак можна застосовувати для всіх зрізаних квітів, включно з трояндами, тюльпанами та іншими рослинами.

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Одним з перевірених способів є використання мідних монет. Мідь, яка міститься в старих монетах, є природним фунгіцидом, який допомагає боротися з бактеріями у вазі і запобігає передчасному відмиранню квітів.

Однак, через дефіцит мідних монет, флористи та дизайнери запропонували кілька альтернативних способів використання міді для продовження свіжості квітів. Одна з них – використання сучасних ваз з мідним стрижнем. Ці вази мають самоочищувальні властивості і містять стрижень, виготовлений з 95% чистої міді, що забезпечує ефективність антимікробного процесу.

Для використання цього методу, достатньо помістити зрізані квіти у вазу з водою, розташовуючи їх навколо мідного стрижня, тим самим використовуючи фунгіцидні властивості міді для продовження терміну збереження букету.

Ще однією доступною альтернативою мідним монетам є мідні підвіски, які можна придбати в інтернет. Вони виготовлені зі 100% міді і мають різні форми, такі як серця чи зірки. Спосіб використання їх такий самий, як у випадку з монетами. Мідні підвіски також мають необмежений строк придатності.

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