Редакция журнала о домашнем интерьере, дизайне и гаджетах Livingetc, собрала подборку советов о том, как продлить жизнь срезанных цветов в весе с водой. Лайфхак можно применять для всех срезанных цветов, включая розы, тюльпаны и другие растения.

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Одним из проверенных способов является использование медных монет. Медь, содержащаяся в старых монетах, является естественным фунгицидом, который помогает бороться с бактериями в весе и предотвращает преждевременное отмирание цветов.

Однако, из-за дефицита медных монет, флористы и дизайнеры предложили несколько альтернативных способов использования меди для продолжения свежести цветов. Одна из них – использование современных ваз с медным стержнем. Эти вазы обладают самоочищающими свойствами и содержат стержень, изготовленный из 95% чистой меди, что обеспечивает эффективность антимикробного процесса.

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Для использования этого метода достаточно поместить срезанные цветы в вазу с водой, располагая их вокруг медного стержня, тем самым используя фунгицидные свойства меди для продления срока хранения букета.

Еще одной доступной альтернативой медным монетам являются медные подвески, которые можно приобрести в интернет. Они изготовлены из 100% меди и имеют разные формы, такие как сердца или звезды. Способ использования их такой же, как и в случае с монетами. Медные подвески также имеют неограниченный срок годности.

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