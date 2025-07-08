Що станеться з монетами 1 і 2 грн: у НБУ поділилися своїми намірами

У найближчому майбутньому дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні не зазнає змін. Незважаючи на те, що до початку повномасштабної війни було розпочато процес модернізації, наразі це питання відклали. Однак у Національному банку України не відкидають можливість повернутися до цієї ідеї в майбутньому.

Заступник голови НБУ Олексій Шабан повідомив, що зміна дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні може бути обговорена після стабілізації ситуації в країні, повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС). З часом українці, ймовірно, побачать новий дизайн або однієї з монет номіналом 1 і 2 гривні, або обох. Про це пише OBOZ.UA.

Читайте також: Чи можуть в українців виникнути проблеми з доларами 2006 року: відповідь НБУ

Причини можливих змін у дизайні монет номіналом 1 та 2 гривні

Шабан також нагадав, що ще у 2021 році Національний банк розпочав підготовку до зміни дизайну монет через скарги громадян на їх схожість. Тоді було створено робочу групу, організовано фокус-групи та розпочато обговорення можливих змін у дизайні – як однієї, так і двох монет.

"До нас зверталися і організації, і асоціації людей з інвалідністю. ... Але, на жаль, повномасштабна війна поставила цю роботу на паузу", – зазначив заступник голови Нацбанку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні планують скасувати 50 копійок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!