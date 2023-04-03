Що означає, коли собаки "посміхаються"

Зубаста усмішка собак не завжди є ознакою агресії, однак багато людей помиляються, думаючи, що це саме так. За словами доктора Лоре Хауга, який є фахівцем з ветеринарної поведінки, усі собаки можуть усміхатися, а деякі породи навіть генетично схильні до цього більше, ніж інші. Цю інформацію повідомляє "Yahoo! News".

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Собаки здатні усміхатися, відтягуючи одну або обидві губи назад і показуючи всі або деякі зуби. Ця поведінка є спокійною і спрямована, на жаль, тільки на людей. Собаки не показують такої усмішки одне одному, оскільки це не є частиною їхньої природи, зазначає доктор Хауг.

Він пояснює, що усмішка є формою "активного підпорядкування". Це означає, що коли собака усміхається, вона показує свою покірність та готовність підкоритися своєму власнику.

Також, собаки можуть усміхатися, коли вони відчувають провину або коли їх намагаються змусити зробити щось, що вони не хочуть, наприклад, прийняти ванну. Це означає, що якщо собака усміхається під час виконання неправильних дій, то вона намагається уникнути неприємностей або конфронтації зі своїм власником.

Хауг наголошує на важливості вивчення мови тіла собак, щоб розуміти їхні емоції та потреби. Наприклад, вуха, хвіст, міміка та постава тіла можуть дати важливу інформацію про настрій та стан собаки.

На думку доктора, найважливіше – це навчитися спілкуватися зі своїми собаками і розуміти їхню мову тіла. Це допоможе уникнути непорозумінь, побудувати довіру та зміцнити стосунки між людиною та твариною.

Отже, усмішка у собак є складною формою спілкування та може мати різні значення в залежності від контексту та мови тіла собаки. Важливо докладати зусиль для вивчення мови тіла собак та встановлювати з ними ефективне спілкування на основі взаєморозуміння та довіри.

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