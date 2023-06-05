Щоб в дім не прийшла біда: Чому ніж не можна залишати на столі на ніч

Чому ніж не можна залишати на столі на ніч

З віками до нас дійшли різноманітні повір'я, пов'язані з темрявою ночі. Існує безліч забобонів, які забороняють робити певні речі після заходу сонця. Наприклад, загалом відомо, що ввечері не рекомендується виносити сміття з будинку, проводити прибирання або позичати гроші.

Ще одна містична прикмета пов'язана з тим, що залишати ніж на столі на ніч не рекомендується, оскільки це може привернути нещастя. Відповідно, розповімо, як виникла ця прикмета і що може статися, якщо не дотримуватися цього заборони.

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Походження вірування сягає давніх часів. Ще наші предки, живучи в далекому минулому, почали ховати ножі від чужих очей. Це пояснюється тим, що в минулому люди не закривали двері своїх будинків на замок, тому будь-хто міг потрапити всередину. Якщо ніж залишався видимим, зловмисник міг скористатися ним проти власників. Це часто призводило до крадіжок і набагато шкодило господарям. Таким чином, люди почали приховувати ножі якнайдалі від ока, щоб уникнути біди. І навіть у наші дні люди вірять, що залишений на ніч ніж може привернути великі негаразди.

Залишений ніж на столі на ніч, за віруваннями, може спровокувати сварки в родині. Більше того, якийсь член сім'ї може стати агресивним і вчинити насилля над кимось. Чоловік може намагатися побити дружину, а старші діти виявляти несподівану агресію, ображаючи молодших.

Якщо ніж залишений на столі на ніч, зранку можуть виникнути сильні болі у животі. Крім того, когось із членів родини може спіткати серйозне захворювання.

Забутий ніж на столі може призвести до безсоння. Якщо хтось все-таки зміг заснути, сон буде неспокійним, супроводжуватиметься кошмарами.

Домашній дух може поранитись ножем, який залишився на столі. Така подія дуже засмутить домового, і він може почати робити неприємності в будинку. Ви можете помітити, що деякі дрібні предмети починають зникати або випадково падати.

Залишений ніж може потрапити у владу недоброзичливих сил, які починають активно діяти після заходу сонця. Тому вночі в будинку можна почути різні незвичні звуки.

Як впоратися з невдачею, якщо нещастя уже трапилося? Якщо ви або хтось із вашої родини забув ножа на столі, і відтоді у вас виникли сварки або раптово хтось захворів, важливо негайно діяти. Спочатку ви можете піти до церкви та помолитися. Також варто принести звідти свячену воду і освятити свій будинок. Крім того, задобрити домового буде не зайвим, щоб він краще охороняв ваш дім. Просто залиште йому якусь закуску, наприклад, печиво або солодощі, в спокійному і тихому місці.

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