Щоб совість не мучала: Чи можна забирати з готелів капці та засоби гігієни

Кашлі Кучеран – це справжня мандрівниця, яка необмежено подорожує по всьому світу і виконує понад 100 рейсів на рік. Як експерт з подорожей, вона ділиться деякими корисними порадами, які, можливо, не всі подорожуючі знають.

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В своєму відео, Кашлі розкриває один із найпоширеніших секретів під час виходу з готелю і направлення до аеропорту – це винос тапок з готельного номеру, пише mixnews.lv. Вона пояснює, що працівники готелів більше не використовують капці повторно після їхнього носіння, тому вони спеціально залишають капці, а також маленькі пляшечки з шампунем, кондиціонером, кремом, а також пакетики з чаєм чи кавою для гостей.

Експерт Кашлі Кучеран зауважує, що готельні капці можуть стати корисним атрибутом для пасажирів під час літакових перельотів. Особливо вони будуть корисні вам, якщо вас очікує тривалий переліт, оскільки ноги можуть набрякати через зміни тиску в кабіні. Готельні капці можуть забезпечити вам комфорт та зручність під час перельоту.

Ще однією цінною річчю, яку можна взяти із готелю, є душова шапочка, яка призначена для захисту волосся під час миття. Ця невелика сумка або тканинний капюшон не тільки захищає волосся від вологи, але також може бути використана пасажирами під час транзиту між рейсами для зберігання брудного взуття чи для захисту одягу у валізі від взуття.

Отже, виносячи ці речі з готелю, ви не тільки зекономите на покупках подібних предметів, але також зробите свої подорожі більш комфортними та зручними.

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