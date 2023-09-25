Чтобы совесть не мучила: Можно ли забирать из гостиниц тапочки и средства гигиены

Кашли Кучеран – это настоящее путешественница, которое неограниченно путешествует по всему миру и выполняет более 100 рейсов в год. Как эксперт по путешествиям, она делится некоторыми полезными советами, которые, возможно, не все знают.

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В своем видео Кашли раскрывает один из самых распространенных секретов во время выхода из гостиницы и направления в аэропорт – это вынос тапок из гостиничного номера, пишет mixnews.lv. Она объясняет, что работники гостиниц больше не используют тапочки повторно после их ношения, поэтому они специально оставляют тапочки, а также маленькие бутылочки с шампунем, кондиционером, кремом, а также пакетики с чаем или кофе для гостей.

Эксперт Кашли Кучеран отмечает, что гостиничные тапочки могут стать полезным атрибутом для пассажиров во время самолетных перелетов. Особенно они будут полезны вам, если вас ожидает длительный перелет, поскольку ноги могут набухать из-за изменения давления в кабине. Гостиничные тапочки могут обеспечить вам комфорт и удобство во время перелета.

Еще одной ценной вещью, которую можно взять из гостиницы, есть душевая шапочка, предназначенная для защиты волос во время мытья. Эта небольшая сумка или тканевый капюшон не только защищает волосы от влаги, но также может использоваться пассажирами во время транзита между рейсами для хранения грязной обуви или для защиты одежды в чемодане от обуви.

Итак, вынося эти вещи из гостиницы, вы не только сэкономите на покупках подобных предметов, но также сделаете свои путешествия более комфортными и удобными.

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