В Индии мужчина два года жил в пятизвездочном отеле бесплатно: должен более 70 000 долларов

В Индии мужчина бесплатно прожил почти два года в роскошном пятизвездочном отеле Roseate House, расположенном возле аэропорта Дели. К моменту его разоблачения он незаконно жил там 603 дня.

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Об этом пишет ladbible.com.

Теперь он должен гостинице более 70 000 долларов США. Мужчина зарегистрировался 30 мая 2019, забронировав проживание только на одну ночь.

Затем, странным образом, он смог остаться до 22 января 2022 года, при этом работник гостиницы якобы продлил его пребывание, несмотря на неуплату.

Задержанный обвиняется в сговоре с персоналом, мошенничестве с чужими счетами или замене одного счета на другой. Дело было передано в полицию 24 мая.

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Если мужчину признают виновным, он будет надолго отправлен к месту лишения свободы.

Напомним, в пропавшем в Атлантическом океане батискафе, который направлялся в "Титаник", закончился кислород.

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