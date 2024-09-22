Чудо природи чи реінкарнація: в Індії народилася дівчинка з генетичною аномалією, яку вважають богинею

У північному штаті Раджастхан, в місті Бхаратпур, народилася дівчинка, яка має 14 пальців на руках і 12 пальців на ногах. Її батьки переконані, що це не випадковість, а реінкарнація багаторукої індуїстської богині Дхологарх Деві, чий храм знаходиться неподалік місця народження дитини.

Про це повідомляє DailyStar

У дівчинки по сім пальців на кожній руці та шість – на кожній нозі. Місцеві жителі разом із щасливими батьками вважають її народження "божественним дивом" і не беруть до уваги медичні пояснення.

"Мати 26 пальців – це не загроза для здоров'я, хоча це й є генетична аномалія. У всьому іншому дитина абсолютно здорова", – пояснив доктор Соні з лікарні, де народилася дівчинка.

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За інформацією лікарів з лікарні Great Ormond Street Hospital, така генетична аномалія, як полідактилія, є досить поширеною. Медики зазначають, що якщо один із батьків має зайвий палець на руці або нозі, існує 50% ймовірності, що діти також матимуть цю особливість.

Дядько дитини повідомив журналістам, що вся родина, включаючи 25-річну матір Сарджу Деві та батька Гопала Бхаттачарью, який працює в поліції, неймовірно щасливі.

Чудо природи чи реінкарнація: в Індії народилася дівчинка з генетичною аномалією, яку вважають богинею. Джерело: Newsflash Чудо природи чи реінкарнація: в Індії народилася дівчинка з генетичною аномалією, яку вважають богинею. Джерело: Newsflash

Сім'я поки що не розголошує, чи мають намір зробити операцію для видалення зайвих пальців.

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