Японець спав лише по 30 хвилин на добу протягом 12 років, прагнучи "подвоїти" своє життя. Він заявляє, що цей метод значно покращив його продуктивність.

Про це повідомляє SCMP.

40-річний Дайсуке Хорі з префектури Хьоґо стверджує, що тренував свій мозок і тіло працювати ефективно з мінімумом сну і при цьому не відчувати втоми.

Хорі – підприємець, захоплений музикою, живописом і механічним дизайном. 12 років тому він почав скорочувати свій сон, аби мати більше активних годин на день, і згодом зменшив його до 30-45 хвилин на добу. "Займаючись спортом або випиваючи каву за годину до їжі, можна уникнути відчуття сонливості", – розповідає він.

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У 2016 році Дайсуке Хорі заснував Японську асоціацію тренерів з короткого сну, де проводить курси, присвячені сну та здоров’ю. "Люди, які постійно повинні концентруватися на своїй роботі, отримують більше користі від якісного сну, ніж від його тривалості. Наприклад, лікарі і пожежники мають коротші періоди відпочинку, але їх ефективність залишається високою", – зазначає він.

Японський телеканал Yomiuri TV відстежував Хорі протягом трьох днів у реаліті-шоу "Чи підеш ти зі мною?". В один з днів Хорі спав лише 26 хвилин, але прокинувся природно і сповнений енергії. Після сніданку він вирушив на роботу і встиг на тренування в спортзалі.

30 хвилин сну щодня протягом 12 років: як зовнішньо змінився чоловік з незвичайним режимом. Джерело: Weixin

В резюме Хорі зазначено, що він навчив більше 2100 студентів техніці ультракороткого сну. Одна з його студенток розповіла Yomiuri TV, що після навчання скоротила свій сон з восьми годин до 90 хвилин і дотримується цього режиму вже чотири роки, при цьому зберігаючи відмінний стан шкіри та психічне здоров’я.

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Цей феномен викликав жваве обговорення в соціальних мережах. Один користувач написав: "Він справжній майстер тайм-менеджменту. Я теж хочу навчитися спати менше і працювати ефективніше". Водночас інша людина зауважила: "Це планування свого життя заздалегідь! Хоча мозок може не потребувати сну, серце може не витримати".

Лікарі попереджають, що ультракороткий сон не підходить для всіх і може мати негативні наслідки. "Дорослим рекомендується спати від семи до дев'яти годин на добу. Сон є важливим для відновлення організму і мозку", – пояснив виданню Го Фей, невропатолог з лікарні Хуачжунського університету науки і технологій у Шеньчжені. — "Хронічне недосипання може призвести до погіршення пам'яті, ослаблення імунної системи, розладів настрою та підвищення ризику серцево-судинних захворювань".

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