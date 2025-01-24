Ледь не замерз за 10 метрів від Румунії: рятувальники знайшли чоловіка в Карпатах

23 січня українські прикордонники разом із рятувальниками знайшли у Карпатах чоловіка, який намагався нелегально перетнути кордон і потрапити до Румунії, але не впорався із засніженим гірським маршрутом. За інформацією прикордонників, 24-річний мешканець Кіровоградської області вирішив незаконно перетнути кордон, обравши для цього високогірну ділянку.

Однак через складні погодні умови і виснаження не зміг подолати запланований шлях.Про це повідомили у Державній прикордонній службі та ДСНС.

Повідомлення про знесиленого чоловіка надійшло до ДСНС о 14:30. Він перебував у горах поблизу села Богдан Рахівського району Закарпатської області, неподалік державного кордону.

Рятувальна операція тривала сім годин. Чоловіка виявили лише за 10 метрів від кордону з Румунією. На момент знахідки він був настільки виснаженим і обмороженим, що не міг розмовляти.

Рятувальники та прикордонники надали постраждалому першу допомогу: переодягли в теплий одяг, напоїли гарячим чаєм, а потім передали медикам. Лікарі діагностували в нього загальне переохолодження та зневоднення. Наразі чоловік перебуває у реанімації.

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