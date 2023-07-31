Дачники пояснили, як допомогти зеленим помідорам краще 'дозріти'

Помідори найкраще дозрівають, коли погода тепла. Втім, досвідчені дачники мають свої поради, як пришвидшити дозрівання зелених томатів.

Якщо плоди ще зелені, але вже досягли розміру, відповідного сорту, а на розрізі видно повністю розвинене насіння, то такі томати можна відправляти на дозрівання. Водночас дрібні плоди краще залишити на рослині, пише Ukr.Media.

Помідори знімають з куща в міру дозрівання, кожні 3-5 днів. Важливо не допустити перестигання плодів, оскільки вони погано зберігаються та можуть погіршити смак.

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Помідори варто збирати у суху погоду. Щоб томати дозріли, їх варто викласти на полицях добре провітрюваному і досить вологому приміщенні з температурою 20-25°С. Плоди варто перевіряти кожні декілька днів та відбирати стиглі.

Також можна викласти помідори у декілька шарів у ємність, перекладаючи шари папером або сухою тирсою. Зібрані томати зберігають при температурі 12-15°С і вологості 80-85%.

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