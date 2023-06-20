Дайвери знайшли в Ізраїлі старовинний скарб віком тисячу років: налічує 2000 унікальних артефактів

Поблизу портового містечка Кесарія в Ізраїлі дайвери знайшли на дні моря унікальний скарб, який складається з близько 2000 предметів віком понад 1000 років. Дайвери помітили під водою відблискування з морського дна і перевіривши, зрозуміли, що це справжні золоті монети.

Про це повідомляє Express

Скарб був переданий науковцям з Ізраїльського управління старовинностями (IAA). Початковий аналіз показав, що монети на 95% складаються з металу і вкриті шаром 24-каратного золота, з обох боків є написи арабською мовою.

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Ймовірно, вони потрапили у воду після корабельної аварії казначейського або купецького судна, яке рухалось в сторону Єгипту. Можливо, це була платня за послуги захисту Кесарії від ворогів.

"До того, як знайти монети, ми гадки не мали, що громада в Кесарії на той час була такою великою чи такою багатою. Тож це змінило наші уявлення про той час, – резюмували ізраїльські науковці.

Нагадаємо, к Віндоланді на півночі Англії виявили римську військову нагороду віком 1900 років.

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