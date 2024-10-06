Навіть водії зі стажем помиляються: яка відмінність у цих двох дорожніх знаках

Навіть досвідчені водії інколи можуть заплутатися в різноманітті дорожніх знаків. Особливо коли мова йде про знаки, які візуально дуже схожі. Саме тому, знання нюансів кожного знаку є ключем до безпечної їзди.

Розгляньмо два знаки, які часто викликають запитання у водіїв: "Аварійно небезпечна ділянка (інша небезпека)" (1.39) та "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" (1.41).

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Знак 1.39: попередження про потенційну небезпеку

Знак 1.39. Джерело: Скриншот Знак 1.39. Джерело: Скриншот

Цей знак попереджає водія про те, що на наступній ділянці дороги можуть бути небезпечні умови, такі як:

Неочікувані вигини;

Круті спуски або підйоми;

Обмежена видимість;

Інші небезпеки, пов'язані з особливостями дорожнього покриття або геометрії дороги.

Іншими словами, знак 1.39 вказує на потенційну загрозу, яка може виникнути через особливості самої дороги.

Знак 1.41: попередження про статистично небезпечну ділянку

Знак 1.41. Джерело: Скриншот Знак 1.41. Джерело: Скриншот

На відміну від знаку 1.39, знак 1.41 не попереджає про конкретну небезпеку, а вказує на те, що на цій ділянці дороги часто трапляються аварії. Це означає, що водії повинні бути особливо уважними й обережними, оскільки статистика свідчить про підвищений ризик ДТП саме в цьому місці.

Чим відрізняються ці знаки?

Знак 1.39 вказує на об'єктивну небезпеку, пов'язану з особливостями дороги, тоді як знак 1.41 вказує на статистичну тенденцію, тобто на те, що на цій ділянці часто трапляються аварії з різних причин.

Знак 1.39 попереджає про конкретну небезпеку, яку водій може побачити або відчути, наприклад, крутий поворот. Знак 1.41 є більш загальним і вказує на підвищений ризик аварій без конкретизації причин.

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