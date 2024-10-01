У яких випадках водій не заплатить штраф за ремінь безпеки
Чимало водіїв не користуються ременями безпеки. Цим самим вони не лише не піклуються про власну безпеку, а й ризикують отримати чималий штраф.
Непристебнутий ремінь безпеки – це не лише порушення правил дорожнього руху, а й серйозна загроза життю та здоров’ю як водія, так і пасажирів. В Україні за таке порушення передбачені суттєві штрафи. Згідно з чинним законодавством, за порушення правил користування ременем безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень.
Однак, якщо внаслідок ДТП стало відомо, що водій або пасажири не були пристебнуті, розмір штрафу суттєво збільшується і може сягати від 2 400 до 8 500 гривень. Варто зазначити, що відповідальність за непристебнуті ремені несуть водії. Тобто, якщо в автомобілі не пристебнуті всі пасажири, штраф нараховується на водія.
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Перевезення дітей
Особливі правила діють для перевезення дітей. Згідно з ПДР, дітей до 145 сантиметрів росту необхідно перевозити в спеціальних дитячих утримуючих пристроях (автокріслах). При цьому найбезпечнішим місцем для встановлення дитячого крісла вважається заднє сидіння посередині.
Хто має право не пристібатися ремнями безпеки?
Існують певні категорії осіб, які можуть не пристібатися ременем безпеки.
Згідно з Правилами дорожнього руху, деякі категорії водіїв і пасажирів звільняються від обов’язку використовувати пасок безпеки під час руху автомобілем. До таких винятків належать:
- інструктори автошкіл під час навчання водінню, якщо за кермом знаходиться учень;
- водії та пасажири з інвалідністю, але лише в межах населених пунктів;
- водії оперативних і спеціальних транспортних засобів;
- таксисти.
Для всіх інших категорій громадян, незалежно від умов, використання паска безпеки є обов’язковим.
Цікаво зазначити, що в автомобілях радянського виробництва часто відсутні ремені безпеки на задніх сидіннях. Це технічне рішення знімає відповідальність із водіїв у випадку непристебнутих пасажирів на задньому сидінні. Водночас водій і пасажир на передньому сидінні повинні бути пристебнуті обов’язково.
Ремінь безпеки – це найефективніший засіб пасивної безпеки в автомобілі.Непристебнутий ремінь може призвести до тяжких травм або смерті під час ДТП.Дотримання правил дорожнього руху – це відповідальність кожного водія.
Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.
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