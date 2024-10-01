У яких випадках водій не заплатить штраф за ремінь безпеки

Чимало водіїв не користуються ременями безпеки. Цим самим вони не лише не піклуються про власну безпеку, а й ризикують отримати чималий штраф.

Непристебнутий ремінь безпеки – це не лише порушення правил дорожнього руху, а й серйозна загроза життю та здоров’ю як водія, так і пасажирів. В Україні за таке порушення передбачені суттєві штрафи. Згідно з чинним законодавством, за порушення правил користування ременем безпеки передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

Однак, якщо внаслідок ДТП стало відомо, що водій або пасажири не були пристебнуті, розмір штрафу суттєво збільшується і може сягати від 2 400 до 8 500 гривень. Варто зазначити, що відповідальність за непристебнуті ремені несуть водії. Тобто, якщо в автомобілі не пристебнуті всі пасажири, штраф нараховується на водія.

За темою: Це має знати кожен водій: у яких випадках допустимо проїжджати на червоний сигнал світлофора

Перевезення дітей

Особливі правила діють для перевезення дітей. Згідно з ПДР, дітей до 145 сантиметрів росту необхідно перевозити в спеціальних дитячих утримуючих пристроях (автокріслах). При цьому найбезпечнішим місцем для встановлення дитячого крісла вважається заднє сидіння посередині.

Хто має право не пристібатися ремнями безпеки?

Коли водій повинен пристібатися. Джерело: drivingschool.marketing

Існують певні категорії осіб, які можуть не пристібатися ременем безпеки.

Згідно з Правилами дорожнього руху, деякі категорії водіїв і пасажирів звільняються від обов’язку використовувати пасок безпеки під час руху автомобілем. До таких винятків належать:

інструктори автошкіл під час навчання водінню, якщо за кермом знаходиться учень;

водії та пасажири з інвалідністю, але лише в межах населених пунктів;

водії оперативних і спеціальних транспортних засобів;

таксисти.

Для всіх інших категорій громадян, незалежно від умов, використання паска безпеки є обов’язковим.

Цікаво зазначити, що в автомобілях радянського виробництва часто відсутні ремені безпеки на задніх сидіннях. Це технічне рішення знімає відповідальність із водіїв у випадку непристебнутих пасажирів на задньому сидінні. Водночас водій і пасажир на передньому сидінні повинні бути пристебнуті обов’язково.

Ремінь безпеки – це найефективніший засіб пасивної безпеки в автомобілі.Непристебнутий ремінь може призвести до тяжких травм або смерті під час ДТП.Дотримання правил дорожнього руху – це відповідальність кожного водія.

Пропонуємо перевірити свої знання за допомогою цікавого тесту. На зображенні потрібно визначити, який зі знаків дозволяє поворот ліворуч.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!