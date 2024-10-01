В каких случаях водитель не заплатит штраф за ремень безопасности
Многие водители не пользуются ремнями безопасности. Этим они не только не заботятся о собственной безопасности, но и рискуют получить немалый штраф.
Непристегнутый ремень безопасности – это не только нарушение ПДД, но и серьезная угроза жизни и здоровью как водителя, так и пассажиров. В Украине за такое нарушение предусмотрены значительные штрафы. Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пользования ремнем безопасности предусмотрен штраф в размере 510 гривен.
Однако если в результате ДТП стало известно, что водитель или пассажиры не были пристегнуты, размер штрафа существенно увеличивается и может достигать от 2 400 до 8 500 гривен. Следует отметить, что ответственность за непристегнутые ремни несут водители. То есть если в автомобиле не пристегнуты все пассажиры, штраф начисляется на водителя.
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Перевозка детей
Особые правила действуют для перевозки детей. Согласно ПДД, детей до 145 сантиметров роста необходимо перевозить в специальных детских удерживающих устройствах (автокреслах). При этом самым безопасным местом для установки детского кресла считается заднее сиденье посередине.
Кто имеет право не пристегиваться ремнями безопасности?
Есть определенные категории лиц, которые могут не пристегиваться ремнем безопасности.
Согласно Правилам дорожного движения, некоторые категории водителей и пассажиров освобождаются от обязанности использовать пояс безопасности во время движения автомобилем. К таким исключениям относятся:
- инструкторы автошкол при обучении вождению, если за рулем находится учащийся;
- водители и пассажиры с инвалидностью, но только в пределах населенных пунктов;
- водители оперативных и специальных транспортных средств;
- таксисты.
Для всех других категорий граждан, независимо от условий, использование пояса безопасности обязательно.
Интересно отметить, что в автомобилях советского производства часто отсутствуют ремни безопасности на задних сиденьях. Это техническое решение снимает ответственность с водителей в случае непристегнутых пассажиров на заднем сиденье. В то же время, водитель и пассажир на переднем сиденье должны быть пристегнуты обязательно.
Ремень безопасности – это самое эффективное средство пассивной безопасности в автомобиле. Непристегнутый ремень может привести к тяжелым травмам или смерти во время ДТП. Соблюдение правил дорожного движения – это ответственность каждого водителя.
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