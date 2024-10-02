Робіть це раз на тиждень і орхідеї 'зацвітуть як божевільні'

Кімнатні орхідеї можуть знову зацвісти "новими кольорами" завдяки простій методиці поливу. Завдяки цьому трюку орхідея розквітне з новою силою, навіть після того, як цвітіння лише завершиться.

Кетрін Рідер, учасниця садівничої спільноти, розповіла, як її орхідея, придбана на знижці в супермаркеті, втратила останню квітку. Але замість того, щоб відмовитися від рослини, Кетрін вирішила поливати її раз на тиждень, використовуючи лише один кубик льоду.

Це дало вражаючі результати: орхідея почала активно цвісти новими, яскравими квітами.

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Метод поливу кубиками льоду стає все більш популярним серед любителів рослин. Він допомагає уникнути надмірного поливу, а поступове танення льоду забезпечує рівномірне зволоження ґрунту. Експерти рекомендують класти від одного до трьох кубиків льоду на тиждень залежно від розміру орхідеї.

Лід не дає орхідеї засохнути. Джерело: Getty Лід не дає орхідеї засохнути. Джерело: Getty

Проте, не всі садівники підтримують цей метод. Деякі побоюються, що холодний лід може пошкодити коріння рослин. Попри це, дослідження показали, що полив орхідей льодом є таким же ефективним, як і традиційні методи, і не скорочує їхнє життя.

Тож якщо ваша орхідея зів’яла, спробуйте цей метод і, можливо, побачите, як вона зацвіте знову, цього разу "як божевільна".

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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