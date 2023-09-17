Прості кроки, щоб врятувати вмираючу орхідею

Орхідея — багаторічна квіткова рослина з вічнозеленим листям. Ця тропічна рослина любить тепло і вологість. Її можна вирощувати в горщиках, як кімнатну рослину.

Існують різні різновиди орхідей, але найвідомішою є фаленопсис. За цією рослиною легко доглядати, але вона може зів’янути, якщо за нею не доглядати при належних умовах.

Щоб доглядати за орхідеєю і підтримувати її в хорошому стані, необхідно знати умови її зростання. Іноді надмірний або недостатній полив може бути фатальним для вашої рослини.

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Як врятувати вмираючу орхідею

Якщо ви помітили, що листя рослини почало опадати, вона може входити у стан спокою. Якщо листя жовтіє, вона була вражена хворобою. Темно-зелене означає, що орхідеї не вистачає світла.

У рослини, що помирає, буде змінюватися коріння – воно стає м’яким, темнішає, або засихає. Однак ви можете врятувати свою рослину, якщо у неї залишилися здорові корені.

Експерти радять для початку очистити коріння орхідеї. Вийміть її з горщика, видаліть шматочки землі, що прилипли до коренів. Потім промийте коріння водою й відріжте відмерлі ростки. Залиште лише зелене коріння або зелені кінчики. Якщо гниль також вразила стебло, обріжте його трохи нижче листя та видаліть зневоднені або пошкоджені листя та пелюстки.

Пересадка орхідеї дозволить вам дати вашій рослині новий запас поживних речовин й з часом вона викине квітки. Новий субстрат краще перекласти у прозорий пластиковий горщик, щоб ви могли регулярно перевіряти стан коренів. Що стосується ґрунту для горщиків, то бажано, щоб він складався зі шматочків кори, волокон деревного вугілля, моху-сфагнуму або навіть волокон деревного вугілля. Також не забудьте покласти глиняні кульки на дно горщика, щоб сприяти дренажу. Обов’язково злегка полийте горщик, щоб зволожити грунт, а тільки потім висаджуйте орхідею.

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Щоб ваша рослина відновилася і знову зацвіла, вам потрібно створити їй сприятливі умови для розвитку. Для цього помістіть орхідею у світле місце, уникаючи при цьому попадання прямих сонячних променів. Це фактично може спалити листя вашої рослини – віддавайте перевагу півтіні.

Тримайте горщики з орхідеями при температурі від 18 ​​до 21 градусу тепла. Також горщики мають бути далі від протягів, а також від джерел тепла. А ще орхідея дуже любить вологість. Поливайте її дощовою або відстояною водою кімнатної температури.

Також обов’язково захистіть свою орхідею від паразитів або шкідників, які її спустошують, таких як попелиця або борошнистий червець.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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