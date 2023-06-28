День Конституції України 2023: патріотичні привітання

День Конституції святкують щороку 28 червня з 1996 року – дня підписання Основного закону України. Це не тільки важливе, а й радісне свято для кожного з нас. Привітати друзів і рідних з цією подією допоможе добірка привітань і картинок від UaPortal.

Привітання у віршах:

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

***

Сьогодні свято на моїй землі,

За яке боролись і за яке вмирали,

Діди і прадіди твої й мої, і про яке

Поети мріяли і нишкома писали.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можемо сказати вільно,

Свобода слова і права людини – наш закон,

Із чим вітаю вас, шановні, щиро!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Я – українець. Є у мене право

На рідну мову та свою державу,

На гордий прапор золотисто-синій,

На щастя жити у такій країні.

Я – українець. Право знати маю

Про тих, кого героями вважаю,

Що людство рятували від руїни, –

Синів і дочок, гідних України.

Я – українець. Хочу право мати

Завжди усе, що думаю, казати,

На незалежну та міцну державу,

На все, що гарантовано по праву.

Я – українець. І моє це право

Любити землю горду й величаву,

Та дух свободи набирати в груди.

Я – українець. Був ним, є, і буду!

***

Рідна Україна – мова солов'їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – пара лебедина,

Озеро бездонне і стрімка ріка,

У саду хатина – біла сорочина,

Стежечка-стежина в зелен-споришах.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

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Привітання у прозі:

Вітаю вас з державним святом – Днем Конституції України! Цей день назавжди увійшов в новітню історію нашого суспільства, а тому нам з вами залишається тільки сподіватись, що всі задекларовані Конституцією права та свободи поступово будуть нормою життя громадян України. Демократичний розвиток ніколи не був легким, тож наберемося терпіння та віри у те, що наступні покоління українців будуть жити у зовсім іншій країні, яку з гордістю можна буди назвати конституційно розвиненою та правовою європейською державою.

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Щиро вітаємо вас з визначним національним святом – Днем Конституції України! Нехай ця урочиста подія сповнює вас життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині. Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу!

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Нехай демократичні засади, що закріплені в Конституції, стануть реаліями нашого сьогодення, а дух законності прийде до серця кожного громадянина нашої країни. Бажаємо, щоб мир і злагода сприяли подальшій розбудові правової держави!

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Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята Дня Конституції України! Бажаю нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної України. Щиро зичу вам доброго здоров'я, родинного благополуччя та життєвих гараздів!

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Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.

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Від усієї душі вітаю вас з Днем Конституції України. У 1996 році українські громадяни отримали Основний закон, який гарантував їм права та свободи, наблизив Україну до країн з розвинутою демократією та остаточно закріпив незалежність нової європейської держави.

Тож давайте разом формувати вільне, справедливе, солідарне суспільство, потужну та заможну державу, що побудована на основах європейської демократії. З Днем Конституції!

Нагадаємо, в нас є ще багато привітань з Днем Конституції.

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