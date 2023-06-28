День Конституции Украины 2023: патриотические поздравления
День Конституции отмечается ежегодно 28 июня с 1996 года – дня подписания Основного закона Украины. Это не только важный, но и радостный праздник для каждого из нас. Поздравить друзей и родных с этим событием поможет подборка поздравлений и картинок от UaPortal.
Поздравления в стихах
День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.
И в этот праздник пару слов напишем,
Преподнесем вот этот поздравок,
Всем украинцам радости большого счастья,
Тепла, удачи и любви глоток.
***
Для украинцев важный праздник,
День Конституции страны,
Его отметим разнообразней,
Ведь нам проблемы не страшны.
Желаем мира всем, здоровья,
Не унывать и не страдать,
Сердца наполнятся пускай любовью,
Мы будем жить и процветать!
***
День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья.
Чтоб были мы здоровы, душой чисты,
Чтоб гордо украинцами звались.
Чтобы над нами счастье и успех нависли,
Чтоб песни без конца лились.
***
Конституция — закон
Самый настоящий,
Хоть бывает он порой
Несколько скользящим!
В Украине пусть Закон
Очень честным будет,
Помогает пусть во всем
Даже бедным людям
***
Оставь дела ты и заботы
И остальные все причины,
День Конституции сегодня
Страны великой Украины.
Сегодня весь народ ликует
И повсеместно веселится.
Закон сегодня торжествует.
Кругом улыбчивые лица.
***
С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
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Поздравления в прозе
Дорогие Украинцы! Сегодня большой государственный праздник — День Конституции Украины. Конституция — это основной закон государства, который провозглашает его независимость и свободу. Пусть у каждого украинца будет масса поводов для гордости за родную страну. С праздником!
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С Днем Конституции Украины. Желаю мира и процветания стране, в которой ты будешь себя чувствовать уверенным, востребованным, самореализованным, полноправным и счастливым человеком и гражданином!
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Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить по нраву, но без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе — покой и радость.
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Поздравляю с Днем Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и дает возможность самореализации в этой жизни.
Напомним, у нас есть еще много поздравлений с Днем Конституции.
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