День Конституції України 28 червня: найкращі привітання українською мовою

День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є одним з найважливіших національних свят в країні. Цього дня українці відзначають прийняття Конституції незалежної України, основного закону країни, ухваленого у 1996 році.

28 червня 1996 року Верховна Рада України ухвалила Конституцію, яка стала фундаментом демократичних принципів, прав і свобод громадян, розподілу влади, незалежності суду та багатьох інших аспектів української політичної системи.

Це свято нагадує українцям про важливість демократичних цінностей, захист прав і свобод кожного громадянина та роль Конституції як основного закону країни. Воно також символізує суверенітет та незалежність України як держави.

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Пропонуємо вітання з Днем Конституції України у прозі:

Вітаю з Днем Конституції! Нехай Основний закон України завжди буде непохитною основою демократії, свободи й правди!

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Зичу, щоб кожен громадянин України мав можливість вільно використовувати свої права та брати участь у будівництві сильної та процвітаючої держави. З Днем Конституції!

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Вітаю зі святом, яке символізує нашу незалежність, гідність та розуміння значення демократії. Нехай Конституція залишається гарантом наших прав і свобод!

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З Днем Конституції! Нехай принципи справедливості, рівності та законності, закріплені у Конституції, керують нашими діями й сприяють побудові кращого майбутнього.

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Вітаю зі святом, коли ми вшановуємо Конституцію як основу нашого суспільства. Нехай усі громадяни України живуть у мирі, злагоді та взаєморозумінні!

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Зичу, щоб Конституція України залишалась непорушною інструкцією для розвитку справедливого суспільства, де кожен громадянин має право на щастя та достойне життя.

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Вітаю з Днем Конституції! Нехай це свято нагадує нам про наші обов'язки перед країною та відповідальність за її майбутнє. Разом будуємо сильну та процвітаючу Україну!

Красиві картинки з Днем Конституції:

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