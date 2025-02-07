Грошова компенсація замість "Пакунка малюка": які виплати передбачені у 2025 році
Кабінет Міністрів України відновив виплату грошової компенсації за програмою "Пакунок малюка". Це дозволить батькам безперешкодно отримувати фінансову допомогу.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі. За словами нардепа, кошти, які надаватиме держава, можна буде використати виключно в магазинах, що беруть участь у спеціальній програмі.
Фінансову допомогу виплачуватимуть через ПриватБанк, але згодом до процесу планують долучити й інші банки.
Також до вересня 2025 року має бути створена спеціальна система для спрощеного обліку виплат і допомоги.
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"Пакунок малюка" 2025 – хто може отримати?
Набір надається:
- біологічним батькам;
- усиновлювачам;
- патронатним вихователям;
- батькам-вихователям.
"Пакунок малюка" видається одразу після народження дитини, ще під час перебування породіллі у пологовому будинку. Якщо у медзакладі комплекти відсутні, їх можна замовити через органи соцзахисту або у ЦНАПі за місцем проживання. Подати заявку необхідно впродовж 30 днів з моменту народження дитини.
Якщо дитина народилася поза медичним закладом, батьки повинні подати:
- заяву;
- свідоцтво про народження;
- довідку про факт народження, яку можна отримати в медичному закладі.
Грошова компенсація замість "Пакунка малюка" – скільки виплатять?
Щоб отримати компенсацію у грошовій формі, потрібно відмовитися від "Пакунка малюка" ще в пологовому будинку або у найближчому відділенні соцзахисту.
Звернення слід подати не пізніше ніж через 12 місяців після народження дитини. Подати заявку можна:
- надіславши заяву та необхідні документи поштою до відповідного органу соцзахисту;
- під час оформлення комплексної послуги "єМалятко".
Розмір виплати складає три прожиткові мінімуми для дітей віком до шести років. У 2025 році ця сума становитиме 7 689 грн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про допомогу при народженні другої дитини, а саме, на що можна розраховувати в 2025 році.
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