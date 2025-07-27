Грошова підтримка для українців: як отримати до 1,3 тис. доларів допомоги
До 28 липня 2025 року окремі категорії українців мають можливість отримати фінансову підтримку у розмірі до 1300 доларів США для започаткування або розширення власного бізнесу. У Хмельницькій області реалізується грантова програма, спрямована на розвиток підприємництва.
Інформацію про це оприлюднено на офіційній сторінці обласного Центру зайнятості у Facebook. Грантова ініціатива, що передбачає фінансову допомогу для запуску, відновлення чи розширення бізнесу, реалізується громадською організацією "Подільський центр "Гендерна рада"" у партнерстві з JERU (Joint Emergency Response in Ukraine – Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні).
Участь у програмі можуть взяти як діючі підприємці, так і ті, хто лише планує започаткувати власну справу, – але лише з територій Хмельницької та Красилівської громад.
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Щоб претендувати на мікрогрант, кандидат повинен відповідати таким критеріям:
- мати намір вести бізнес саме у вказаних громадах;
- володіти професійними навичками чи досвідом у відповідній галузі;
- належати до однієї з соціально вразливих категорій населення.
Перевага у відборі на участь у програмі надаватиметься таким групам населення:
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- одиноким матерям або батькам;
- родинам, де є вагітні жінки або немовлята віком до 6 місяців;
- домогосподарствам, які зазнали втрат чи ушкоджень унаслідок війни;
- багатодітним сім’ям (із трьома та більше дітьми);
- людям з інвалідністю або тим, хто проживає з особами з інвалідністю;
- учасникам бойових дій;
- родинам військовослужбовців або зниклих безвісти;
- сім’ям з низьким рівнем доходу.
Для участі у програмі відкриття або наявність зареєстрованого бізнесу не є обов’язковою вимогою.
Розмір фінансування та як долучитися до програми
За інформацією організаторів, учасники мають шанс отримати фінансову допомогу на започаткування чи розвиток власного бізнесу – сума гранту може сягати 54 000 грн (близько 1 280 доларів США).
Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі. Щоб податися на участь, потрібно заповнити онлайн-анкету. Кінцевий термін подання – 28 липня 2025 року включно.
Програма передбачає кілька етапів відбору:
- перевірка відповідності критеріям;
- особистий візит представників проєкту до заявника;
- ухвалення остаточного рішення оціночним комітетом.
Раніше ми розповідали, хто з українців може отримати понад 10 тис. грн.
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