Грошова допомога від ООН: хто з українців може отримати понад 10 тис. грн

Частина українців зможе претендувати на отримання фінансової допомоги від ООН. Сума виплати становитиме 10,8 тисячі гривень.

Йдеться про громадян, які постраждали через військові дії. Вони можуть оформити допомогу 3,6 тисячі гривень на особу від ООН за три місяці. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на УВКБ ООН у Telegram.

Фінансова допомога надається особам, які протягом 30 днів до звернення опинилися в одній із таких ситуацій:

постраждали від обстрілів, унаслідок чого їхнє постійне житло було пошкоджено;

їхнє помешкання стало непридатним для проживання через бойові дії;

сім’я проживає у звичному місці, але не справляється зі зростанням витрат чи ризиком втрати доходу внаслідок воєнних подій;

були змушені евакуюватися з населених пунктів, де оголошено обов’язкову евакуацію;

втратили рідну людину — одного з членів домогосподарства;

один із членів родини отримав поранення, був госпіталізований або потребує лікування через шкоду, завдану війною;

були включені до перевірених списків евакуйованих або постраждалих, які надала місцева влада.

Читайте також: Шахрайство під прикриттям допомоги в Україні: як "виплати від UNICEF" обертаються крадіжкою даних

"Сума допомоги базується на сумі мінімального споживчого кошика, становить 3 600 гривень на особу й покриває тримісячний період", – зазначається у повідомленні.

Як отримати фінансову допомогу

Необхідно звернутися за консультацією до представництва УВКБ ООН у випадку, якщо людина евакуювалася або самостійно виїхала протягом останнього місяця, або її житло постраждало від обстрілів у цей період. Прийом проводиться у Дніпрі, на вулиці Половицькій, 9 (поряд із театром опери та балету), з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00.

Додаткову інформацію про отримання виплат можна дізнатися, зателефонувавши або написавши на електронну пошту:

гаряча лінія УВКБ ООН : 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00);

: 0 800 307 711 (з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00); електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

"Уся інформація, яку ви надасте під час реєстрації, є конфіденційною і буде занесена в базу даних УВКБ ООН. Надаючи свої персональні дані, ви даєте згоду на передачу їх постачальнику фінансових послуг для отримання грошової допомоги", – йдеться на сайті фонду.

Раніше ми розповідали, де українці можуть отримати допомогу у 7,6 тис. доларів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!