Шахрайство під прикриттям допомоги в Україні: як 'виплати від UNICEF' обертаються крадіжкою даних

В Україні активізувалася нова шахрайська схема, пов’язана з фейковою фінансовою допомогою нібито від UNICEF, яку розповсюджують через Telegram-канали. Зловмисники заманюють користувачів на підроблені сайти, де збирають їхні персональні та банківські дані під виглядом заявки на отримання 10 800 гривень.

Як інформує Brama, останнім часом фіксується зростання випадків, коли людей без їхньої згоди додають до Telegram-груп, де анонсують "нову соціальну програму" від імені UNICEF. Умовна допомога у розмірі 10 800 грн викликає інтерес, особливо в умовах складного фінансового становища.

Щоб посилити довіру, шахраї використовують ретельно продуману тактику: у чатах з’являються численні коментарі від фейкових користувачів, які "підтверджують" отримання коштів. Також поширюються нібито справжні скріншоти з банківських додатків, що мають створити ілюзію реальних виплат.

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Наступним кроком є фішингові посилання на "офіційні анкети", де користувачів просять заповнити особисту інформацію. Насправді ці анкети ведуть на підроблені сайти, призначені для викрадення даних.

Користувачів просять вказати особисту інформацію: паспортні дані, ідентифікаційний код, реквізити банківської картки, а подекуди – навіть підтвердити номер телефону через SMS-код. Це відкриває шахраям шлях до доступу до банківських рахунків, або ж вони можуть використати зібрані дані для отримання кредитів чи інших протиправних дій.

Особливу небезпеку ця афера становить через використання імені поважної організації — UNICEF. Насправді жодного відношення до цих Telegram-ініціатив фонд не має. UNICEF не проводить реєстрацію допомоги через випадкові месенджер-групи. Офіційна інформація про реальні програми завжди розміщується лише на перевірених джерелах: офіційному сайті організації, урядових порталах або верифікованих акаунтах у соцмережах.

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Експерти з кібербезпеки застерігають: ніколи не вводьте свої конфіденційні дані на сайтах із сумнівною репутацією, навіть якщо вони схожі на справжні. Справжні програми підтримки не вимагають введення платіжної інформації, не обіцяють "грошей за декілька кліків" і точно не поширюються через Telegram-групи без офіційного підтвердження.

Як убезпечити себе:

уникайте переходів за підозрілими посиланнями, навіть якщо вони виглядають переконливо;

перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах державних установ і міжнародних організацій;

не діліться особистими даними, якщо виникають хоч найменші сумніви;

повідомляйте про підозрілі Telegram-групи адміністрації платформи.

Раніше ми розповідали, де українці можуть отримати допомогу у 7,6 тис. доларів.

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