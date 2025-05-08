Мошенничество под прикрытием помощи в Украине: как 'выплаты от UNICEF' оборачиваются кражей данных

В Украине активизировалась новая мошенническая схема, связанная с фейковой финансовой помощью якобы от UNICEF, распространяемой через Telegram-каналы. Злоумышленники привлекают пользователей на поддельные сайты, где собирают их персональные и банковские данные под видом заявки на получение 10 800 гривен.

Как сообщает Brama, в последнее время фиксируется рост случаев, когда людей без их согласия добавляют в Telegram-группы, где анонсируют "новую социальную программу" от имени UNICEF. Условная помощь в размере 10800 грн вызывает интерес, особенно в условиях сложного финансового положения.

Чтобы усилить доверие, мошенники используют тщательно продуманную тактику: в чатах появляются многочисленные комментарии от фейковых пользователей, подтверждающих получение средств. Также распространяются якобы настоящие скриншоты из банковских приложений, создающих иллюзию реальных выплат.

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Следующим шагом является фишинговая ссылка на "официальные анкеты", где пользователей просят заполнить личную информацию. На самом деле, эти анкеты ведут на поддельные сайты, предназначенные для похищения данных.

Пользователей просят указать личную информацию: паспортные данные, идентификационный код, реквизиты банковской карты, а иногда даже подтвердить номер телефона через SMS-код. Это открывает мошенникам путь к доступу к банковским счетам, или же они могут использовать собранные данные для получения кредитов или других противоправных действий.

Особую опасность эта афера представляет из-за использования имени уважаемой организации – UNICEF. На самом деле, никакого отношения к этим Telegram-инициациям фонд не имеет. UNICEF не производит регистрацию помощи из-за случайных мессенджер-групп. Официальная информация о реальных программах всегда размещается только на проверенных источниках: официальном сайте организации, правительственных порталах или верифицированных аккаунтах в соцсетях.

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Эксперты по кибербезопасности предостерегают: никогда не вводите свои конфиденциальные данные на сайтах с сомнительной репутацией, даже если они похожи на подлинные. Настоящие программы поддержки не требуют ввода платежной информации, не обещают "денег за несколько кликов" и точно не распространяются через Telegram-группы без официального подтверждения.

Как обезопасить себя:

избегайте переходов по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят убедительно;

проверяйте информацию на официальных ресурсах государственных учреждений и международных организаций;

не делитесь личными данными, если возникают хоть малейшие сомнения;

сообщайте о подозрительных Telegram-группах администрации платформы.

Ранее мы рассказывали, где украинцы могут получить помощь в 7,6 тыс. долларов.

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