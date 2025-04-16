Грошова допомога при виході на пенсію: що це таке та як отримати

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області нагадали: щоб отримати одноразову грошову допомогу при виході на пенсію за вислугу років, важливо, аби на день досягнення пенсійного віку людина працювала на відповідній посаді. До управління звернувся чоловік, який у серпні 2025 року досягне пенсійного віку та має понад 35 років медичного стажу у державних медичних закладах. Його цікавило, чи обов’язково звільнятися з роботи, щоб мати право на виплату.

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У ПФУ пояснили: звільнення не є обов’язковим. Про це пише sud.ua.

Головна умова — станом на дату досягнення пенсійного віку (відповідно до ст. 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") особа має працювати в державному або комунальному закладі на посаді, що передбачає право на пенсію за вислугу років.

Отже, якщо всі інші вимоги дотримано, працівник має право на грошову допомогу без необхідності звільнення.

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